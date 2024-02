Paddy Power Betfair Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Anlegerstimmung für Flutter Entertainment ist überwiegend positiv, basierend auf einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es mehr positive als negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher hat Flutter Entertainment eine "Gut"-Einschätzung erhalten.

In Bezug auf die Dividende hat das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Flutter Entertainment über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Flutter Entertainment zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Flutter Entertainment basierend auf dieser Analyse eine überwiegend positive Anlegerstimmung, während die Dividendenrendite und die Diskussionsintensität eher negativ bewertet werden.