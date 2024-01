Paddy Power Betfair Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Flutter Entertainment-Aktie: Neutraler Ausblick trotz positiver Anlegerstimmung

Das Unternehmen Flutter Entertainment zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit eine leicht niedrigere Dividende von 0 %. Die Differenz beträgt 0,87 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Flutter Entertainment-Aktie ein Durchschnitt von 166,32 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 152,85 EUR, was einem Unterschied von -8,1 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 151,59 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,83 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen der vergangenen zwölf Monate ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, und die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 1,54 Prozent steigen könnte, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Flutter Entertainment-Aktie somit eine neutrale Bewertung, obwohl die Anlegerstimmung positiv ist und kurzfristig eine positive Entwicklung erwartet wird.