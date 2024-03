Paddy Power Betfair Aktie: Jetzt wird es konkret!

Gemäß den Analysten liegt die Gesamteinschätzung für Flutter Entertainment bei "Neutral", basierend auf 1 Kaufempfehlung, 3 Neutralbewertungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Flutter Entertainment liegt bei 176 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -98,98 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Flutter Entertainment liegt bei 57,85, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 45,25 deutet auf eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hin, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Flutter Entertainment derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.