Paddy Power Betfair Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Aktie von Flutter Entertainment wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Analysten zeigt 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung. Im letzten Monat gab es 1 positive und 0 neutrale Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 155,2 EUR, was einer erwarteten Performance von -0,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Flutter Entertainment eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während an fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 166,67 EUR in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 156,5 EUR, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 151,33 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Flutter Entertainment-Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 35,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche zeigt sich eine deutlich schlechtere Performance von 61,11 Prozent.

Insgesamt ergibt sich für Flutter Entertainment eine neutrale Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Branchenvergleichs.