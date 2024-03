Pactiv Evergreen Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Aktie der Pactiv Evergreen wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", während 0 eine neutrale und 0 eine negative Bewertung abgaben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 18,5 USD, was einem Anstieg um 32,81 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pactiv Evergreen-Aktie beträgt 15, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch keine Über- oder Unterbewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine negative Veränderung festgestellt. Die Stimmung ist demnach negativ, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen zugenommen hat, was eine positive Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich für diese Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen über die Aktie von Pactiv Evergreen, obwohl in den letzten Tagen weder positiv noch negativ viel darüber diskutiert wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.