Pactiv Evergreen Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Pactiv Evergreen liegt bei 46,78, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 49,71 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin, was die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festlegt.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Pactiv Evergreen war in den vergangenen Monaten gering, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für Pactiv Evergreen.

Die technische Analyse berücksichtigt trendfolgende Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren zu identifizieren. Der gleitende Durchschnitt für die Pactiv Evergreen-Aktie beträgt 9,74 USD für die letzten 200 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,86 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Pactiv Evergreen auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine positive Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Pactiv Evergreen ist insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 5 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen wurden. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da in den letzten Monat 2 Kaufempfehlungen und keine Halten- oder Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,5 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer positiven Gesamtbewertung für Pactiv Evergreen.

