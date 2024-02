Pactiv Evergreen Aktie: In Lauerstellung

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Pactiv Evergreen ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Pactiv Evergreen-Aktie beträgt 39,6, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 44,42 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten liegen 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Pactiv Evergreen vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im zurückliegenden Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 14,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (14,84 USD) könnte die Aktie somit um -2,29 Prozent fallen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Pactiv Evergreen-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Pactiv Evergreen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Die meisten Themen rund um den Wert waren neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pactiv Evergreen bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Pactiv Evergreen wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Pactiv Evergreen daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.