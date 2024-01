Pactiv Evergreen Aktie: Jubelschreie!

Die Analystenbewertung für die Pactiv Evergreen-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 12 Monaten dreimal als "Gut", einmal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht" eingestuft wurde. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von 14,32 USD wird von den Analysten als negativ bewertet, da sie eine Entwicklung von -12,71 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 12,5 USD prognostizieren. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Pactiv Evergreen wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, wobei an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pactiv Evergreen-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) als überverkauft gilt, mit einem Wert von 19,85 für 7 Tage und 18 für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Pactiv Evergreen-Aktie ebenfalls eine positive Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,32 USD liegt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 11,57 USD über dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Pactiv Evergreen-Aktie auch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.