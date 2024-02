Pactiv Evergreen Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Pactiv Evergreen-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage beträgt 9,81 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,74 USD liegt, was einer Abweichung von +50,25 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf die letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 13,97 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +5,51 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pactiv Evergreen-Aktie liegt bei 39,9, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 45 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Aktie der Pactiv Evergreen langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 5 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,5 USD, was einer Erwartung von -1,63 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".