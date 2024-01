Pactiv Evergreen Aktie: Es wird konkret!

Die Pactiv Evergreen-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 12,5 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,83 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Pactiv Evergreen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Pactiv Evergreen-Aktie beträgt 28,4, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 19,9 und ergibt somit ebenfalls eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pactiv Evergreen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,73 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 13,71 USD weicht somit um +57,04 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Abweichung von +22,41 Prozent und somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Pactiv Evergreen-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung sowohl von Analysten als auch aus technischer Sicht.