Pactiv Evergreen Aktie: Enormes Potenzial ....

Pactiv Evergreen wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 2 Analysten bewertet, wobei das durchschnittliche Rating "Gut" ist. Es setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. In Bezug auf die Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotential von 39,94 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 13,22 USD und einer Prognose von 18,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und Diskussionintensität über Pactiv Evergreen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs von Pactiv Evergreen in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 10,28 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 13,22 USD lag, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 14,32 USD liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pactiv Evergreen-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält Pactiv Evergreen daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.