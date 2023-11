Pact Holdings Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Pact ist derzeit insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die daraufhin ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Insbesondere negative Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pact herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Pact weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,89, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Pact-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Pact derzeit bei 0,685 AUD, was -3,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -17,47 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Pact-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.