Pact Holdings Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnitt des Schlusskurses der Pact-Aktie auf 0,77 AUD belaufen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,9 AUD, was einem Unterschied von +16,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,76 AUD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +18,42 Prozent bewertet und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Pact-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Pact diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 2,22 Punkten, was bedeutet, dass die Pact-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 4,26, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Pact-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. Bei Pact wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen und das Signal wird daher als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.