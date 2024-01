Pact Holdings Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten Wochen konnte bei Pact eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt haben. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Gut" bewertet, während in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Pact zeigt der RSI7 einen Wert von 2,78 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 15,56), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Pact-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pact-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,78 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,855 AUD) verglichen, was eine Abweichung von +9,62 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,74 AUD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +15,54 Prozent darstellt. Somit erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.