Packaging Of America löst Jubelsturm aus!

Die Aktie der Packaging Of America wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 153 USD, was einer Erwartung von -7,8 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 165,95 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher neutral bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche hat die Packaging Of America in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,65 Prozent erzielt. Dies bedeutet jedoch eine Underperformance von -24,98 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Rendite 24,98 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Packaging Of America bei 146,17 USD, während der aktuelle Kurs 165,95 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +13,53 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 161,06 USD, was einem Abstand von +3,04 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Packaging Of America derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 8339,06 Prozentpunkte (3,3 % gegenüber 8342,36 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.