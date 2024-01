Packaging Of America Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Packaging Of America wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 18,4 liegt es insgesamt 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung" von 94,69. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Packaging Of America einen Wert von 35,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" nach der technischen Analyse.

Die charttechnische Bewertung der Packaging Of America-Aktie basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 145,46 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 165,67 USD liegt, ergibt sich eine positive Abweichung von +13,89 Prozent, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,77 Prozent) liegt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Packaging Of America.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Bewertung der Aktie von Packaging Of America, wobei fundamentale, technische und sentimentale Analysen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen. Anleger sollten dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.