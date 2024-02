Packaging Of America Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Packaging Of America beträgt das aktuelle KGV 18. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" im Durchschnitt ein KGV von 77. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Packaging Of America damit Stand heute unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Packaging Of America derzeit bei 167,98 USD und ist damit +1,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +12,22 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Packaging Of America in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Packaging Of America.

In Bezug auf Dividenden schüttet Packaging Of America derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 8325,93 Prozentpunkte (3 % gegenüber 8328,93 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".