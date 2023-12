Packaging Of America Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Vow Green Metals":

Die Verpackung von Amerika kann über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Verpackung von Amerika in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Für die Verpackung von Amerika sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Neutral", da 1 Buc, 2 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Verpackung von Amerika. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 143,67 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -12,93 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 165,01 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Verpackung von Amerika zeigt eine Ausprägung von 47,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,77, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,3 Prozent und liegt damit 8283,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Verpackung von Amerika-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

