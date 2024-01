Pack Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die aktuelle technische Analyse der Pack-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3385 JPY lag, was einem Unterschied von +8,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3129,12 JPY entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3214,4 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pack-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Pack als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 16,36, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 33,99 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Index ist daher "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher erhält die Pack-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine neutrale bis positive Einschätzung der Pack-Aktie.