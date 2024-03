Pack Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 36,92, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 44,17, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in Bezug auf die Aktie von Pack wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Pack-Aktie bei 3242,88 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3615 JPY, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Die Bewertung auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Pack eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.