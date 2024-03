Pack Aktie: War das schon alles?

Die Aktie der Pack hat in den letzten Wochen eine Kurssteigerung von 3,02 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage verzeichnet und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei 11,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über die Pack-Aktie zeigen kein eindeutiges Stimmungsbild. Es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über die Pack-Aktie. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index ergibt für die Pack-Aktie einen Wert von 45,45 für sieben Tage und 45,71 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie der Pack daher sowohl aus charttechnischer Sicht als auch auf Basis der Anlegerstimmung und des Relative-Stärke-Index als "Neutral" eingestuft.