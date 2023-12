Pack Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Tool der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Pack-Aktie bei 60,61, was auf ein neutrales Signal hinweist. Erweitert man die Analyse auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25), ergibt sich ein ähnlicher Wert von 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 3123,77 JPY für die Pack-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3160 JPY, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung um die Pack-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie auch hier neutral bewertet wird.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie seitens der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Pack-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.