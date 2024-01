Pack Aktie: Füße still halten!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Pack derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3139,66 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3325 JPY) um +5,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Bewertung basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 3222,2 JPY, was einer Abweichung von +3,19 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,2 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 42,39 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen rund um die Aktie, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Pack-Aktie in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft wird.