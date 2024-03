Pacira Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Pacira Biosciences verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,19 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 2,64 Prozent, was eine Underperformance von -23,83 Prozent für Pacira Biosciences bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1421,6 Prozent, wobei Pacira Biosciences 1442,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Pacira Biosciences-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, von denen 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut". Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führte. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 77,89 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 28,67 USD bedeutet. Insgesamt erhält Pacira Biosciences somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Pacira Biosciences derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Arzneimitteln. Der Unterschied beträgt 2,7 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,7 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Pacira Biosciences beträgt 27, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 136 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Pacira Biosciences somit unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.