Pacira Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Pacira Biosciences-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 33,94 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 29,86 USD liegt somit um -12,02 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (31,44 USD) liegt der letzte Schlusskurs um -5,03 Prozent darunter, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pacira Biosciences-Aktie also in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Pacira Biosciences mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche (2,54 %). Diese Differenz von 2,54 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,75 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem Abstand von 66 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 114 wird die Aktie daher als "günstig" eingestuft und erhält auf dieser Basis ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet die Pacira Biosciences-Aktie eine Rendite von -27,52 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Arzneimittel" liegt die Rendite mit 17,86 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.