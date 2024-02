Pacira Aktie: Die Bären zittern!

Pacira Biosciences hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Pacira Biosciences. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 61,2 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 110,45 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacira Biosciences liegt bei 38, was bedeutet, dass die Börse 38,75 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 62 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Pacira Biosciences derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Pacira Biosciences erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,52 Prozent, was 21,52 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -9,97 Prozent, und Pacira Biosciences liegt derzeit 17,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.