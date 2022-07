Pacifico Renewables Yield AG-Aktie: Pacifico erwirbt 21,9%-Anteil an clearvise durch Sacheinlage!

Die Pacifico Renewables Yield AG hat heute eine unverbindliche Absichtserklärung mit der clearvise AG, Wiesbaden, über den Erwerb einer ersten Beteiligung der Gesellschaft an clearvise und die anschließende Aufstockung dieser Beteiligung durch eine Sacheinlage des bestehenden Solar- und Windparkportfolios der Gesellschaft in clearvise gegen zusätzliche Aktien und Barmittel in einem zweiten Schritt geschlossen. Im Rahmen des MoU hat der Vorstand… Hier weiterlesen