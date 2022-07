Pacifico Renewables Yield AG-Aktie: Erfolgreiche Durchführung der angekündigten Kapitalerhöhung!

Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, setzt ihre angekündigte Sacheinlage erfolgreich um. In diesem Zusammenhang haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, 1.024.915 neue Aktien gegen Einbringung von 13.897.848 Aktien der clearvise AG, Wiesbaden, (entspricht rund 21,9% an der clearvise AG) an den Ankeraktionär der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha GmbH, auszugeben.… Hier weiterlesen