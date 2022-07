Pacifico Renewables Yield AG-Aktie: Ambitionierte Ziele für 2022 und darüber hinaus!

Der Bericht, der zweite in der Geschichte der Gruppe, zeigt, wie Pacifico Renewables als relativ junges Unternehmen Nachhaltigkeit von Anfang an als zentrales Element in seine Wachstumsstrategie integriert hat und in Zukunft noch ehrgeiziger in seinen Bemühungen um Nachhaltigkeit wird. Darüber hinaus legt der Bericht die Erfolge des Unternehmens im Jahr 2021 dar und gibt einen Überblick über die Nachhaltigkeitsziele… Hier weiterlesen