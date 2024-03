Pacificickel Mines Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Der Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Pacific Nickel Mines liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,23 und ist ein Indikator für eine "neutral" Bewertung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral" Gesamteinschätzung.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. Die Aktie von Pacific Nickel Mines hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was ebenfalls zu einer "gut" Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "gut" Bewertung für Pacific Nickel Mines.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pacific Nickel Mines-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,08 AUD mit dem aktuellen Kurs von 0,048 AUD, ergibt sich eine Abweichung von -40 Prozent, was zu einer "schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 0,05 AUD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -4 Prozent, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik eine "neutral" Bewertung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen Tagen haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pacific Nickel Mines unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "schlecht". Zusammengefasst ergibt sich also eine "schlecht" Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

