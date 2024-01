Pacificet, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Einschätzung der Aktie von Pacific Net basierend auf Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Anleger-Sentiment basiert auf neutralen Diskussionen über Pacific Net in den letzten zwei Wochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Pacific Net-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1667 JPY lag, was einem Unterschied von +7,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1552,49 JPY entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass Pacific Net überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Pacific Net-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.