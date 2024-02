Pacificet Aktie: Ein handfester Grund

Die Pacific Net-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit 5,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls über dem GD200, und wird daher auch hier als "Gut" bewertet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv eingeschätzt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in letzter Zeit neutral, es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pacific Net-Aktie liegt bei 79 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 43,72, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge über die Pacific Net in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Pacific Net-Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung.