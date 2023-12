Pacificet Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Pacific Net liegt bei 22,11, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 40, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Pacific Net in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Signale. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Pacific Net aktuell bei 1545,24 JPY verläuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1509 JPY, was einem Abstand von -2,35 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch mit +5,32 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Kommunikation über Pacific Net in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie steht weder viel noch wenig im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.