Pacificet Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Analyse von Pacific Net hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 36, was darauf hindeutet, dass die Pacific Net-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Pacific Net-Aktie mit einem Kurs von 1577 JPY aktuell +9,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.