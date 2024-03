Pacificet Aktie: Reine Nervensache!

Die Diskussionen über Pacific Net in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider, wie Anleger berichten. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Pacific Net bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Pacific Net in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Internet-Kommunikation zeigte keine starken positiven oder negativen Ausschläge, und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Pacific Net derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1616,51 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1650 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,07 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1712,04 JPY, was einer Abweichung von -3,62 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" zu bewerten.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Pacific Net-Aktie beträgt 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (60,67) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pacific Net.