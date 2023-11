Pacificet Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Anlegerstimmung bezüglich Pacific Net war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Pacific Net daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Pacific Net in den letzten 7 Tagen als überverkauft betrachtet werden können, mit einem RSI-Wert von 23,28. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Pacific Net daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Pacific Net wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1540,65 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1526 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,95 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1493,28 JPY, was einer Abweichung von +2,19 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.