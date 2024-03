Pacificet Aktie: Keine Angst!

Die Diskussionen über Pacific Net auf Social-Media-Plattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was unsere Redaktion zu dem Schluss führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pacific Net liegt bei 70,44, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 54,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 liegt bei 1614,6 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1669 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,37 Prozent entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1694,5 JPY, was einer Abweichung von -1,5 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich festhalten, dass Pacific Net eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtbewertung von "Neutral" für Pacific Net in diesem Punkt.