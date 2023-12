Pacific Textiles Aktie: Das war ja klar …

Die charttechnische Analyse der Pacific Textiles-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,95 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,3 HKD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,46 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Pacific Textiles in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -65,06 Prozent verzeichnet. Auch im Branchen- und Sektorvergleich schneidet das Unternehmen mit einem Rating "Schlecht" ab.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pacific Textiles-Aktie liegt bei 58,33, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Pacific Textiles in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.