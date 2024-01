Pacific Textiles Aktie: War das schon alles?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pacific Textiles wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pacific Textiles weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,3, was ebenfalls aufzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Textiles bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,5 als unterbewertet angesehen werden kann. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pacific Textiles höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter, mit einem Unterschied von 5,44 Prozentpunkten (11,59 % gegenüber 6,15 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Pacific Textiles in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt aufgegriffen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.