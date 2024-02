Pacific Textiles Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Dividendenpolitik von Pacific Textiles wird aktuell von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +2,92 Prozent zum branchenüblichen Durchschnitt aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen. In der technischen Analyse ergibt sich hingegen eine weniger positive Einschätzung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 1,73 HKD liegt, während die Aktie selbst nur einen Kurs von 1,26 HKD erreicht. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass Pacific Textiles aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Unternehmen auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier von Pacific Textiles somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf den Relative Strength Index.