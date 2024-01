Pacific Textiles Aktie: Grund zur Freude?

Bei Pacific Textiles beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 11, was eine positive Differenz von +5,44 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten das Unternehmen heute als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Pacific Textiles bei 1,88 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,34 HKD liegt. Dies führt zu einer Differenz von -28,72 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 1,41 HKD, was einen Abstand von -4,96 Prozent und eine Gesamtbewertung von "Neutral" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 66,67 und 58,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pacific Textiles derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Pacific Textiles bei -45,04 Prozent, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 18,72 Prozent, was Pacific Textiles um 63,76 Prozent unterbietet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.