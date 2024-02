Pacific Smiles, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Pacific Smiles liegt bei 76,92, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 65,79, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie von Pacific Smiles daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt für die Pacific Smiles-Aktie beträgt derzeit 1,33 AUD, was zu einer "Gut" Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (1,4 AUD) deutlich höher liegt (+5,26 Prozent Abweichung). Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,39 AUD, was zu einer "Neutral" Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (+0,72 Prozent). Insgesamt wird Pacific Smiles daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Pacific Smiles. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen unter Berücksichtigung der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pacific Smiles zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Schlecht" Einstufung in diesem Punkt in der Gesamtbewertung für Pacific Smiles.