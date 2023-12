Pacific Smiles Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Pacific Smiles-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bestätigt, der aktuell bei 1,29 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,54 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +19,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,17 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pacific Smiles-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bei Pacific Smiles ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pacific Smiles-Aktie liegt bei 9,41, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Pacific Smiles in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.