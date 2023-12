Pacific Smiles Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Pacific Smiles-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Pacific Smiles-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Pacific Smiles eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergab daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Pacific Smiles zeigte langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Allerdings wurde eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führte.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Pacific Smiles-Aktie derzeit bei 1,29 AUD verzeichnet, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 1,455 AUD, was einen Abstand von +12,79 Prozent zum GD200 darstellt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,16 AUD, was einer Differenz von +25,43 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".