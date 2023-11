Pacific Silk Road Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Pacific Silk Road verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche durchschnittlich um -10,54 Prozent, was darauf hindeutet, dass Pacific Silk Road im Branchenvergleich um -18,03 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -10,54 Prozent, und Pacific Silk Road lag 18,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Silk Road bei 769,23, was über dem Branchendurchschnitt von 139 Prozent liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt das KGV 322,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pacific Silk Road-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD lag. Der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) weicht somit um 0 Prozent ab und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 3,82). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Pacific Silk Road-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Pacific Silk Road-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten betrachtet, aktuell eher schlecht abschneidet. Anleger sollten daher die genannten Punkte bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.