Pacific Silk Road Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Pacific Silk Road weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -28,57 Prozent auf, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,45 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Pacific Silk Road mit einer Rendite von -28,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pacific Silk Road auf 0,03 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,025 CAD erreicht hat. Somit beträgt die Distanz zum GD200 -16,67 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,03 CAD, was ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass Pacific Silk Road eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Pacific Silk Road die Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pacific Silk Road liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls Werte, die weder überkauft noch überverkauft sind, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Pacific Silk Road-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.