Pacific Premier Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pacific Premier-Aktie beträgt derzeit 11,58, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,52 USD, während der Aktienkurs bei 29,11 USD liegt, was einer Abweichung von +29,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 23,72 USD, was einer Abweichung von +22,72 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Gemäß den Bewertungen von 2 Analysten erhält die Pacific Premier-Aktie ein durchschnittliches Rating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf ihren Kurszielen könnte die Aktie um 8,21 Prozent steigen. Somit lautet die Empfehlung auch hier "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Pacific Premier-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 52,17 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Pacific Premier-Wertpapier somit auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.