Pacific Premier Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aktienanalyse von Pacific Premier basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 22,63 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,34 USD, was einem Unterschied von +25,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, für den ein Wert von 24,91 USD ermittelt wurde. Der letzte Schlusskurs lag hierbei um +13,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Pacific Premier-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Pacific Premier in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da 2 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Pacific Premier liegt bei 31,5 USD, was einer positiven Entwicklung von 11,15 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Gemäß der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Pacific Premier als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,58 insgesamt 26 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (15,61). Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".