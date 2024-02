Pacific Online Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Pacific Online-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,57 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,46 HKD, was einem Unterschied von -19,3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Bild, da dieser aktuell bei 0,46 HKD liegt, was dem letzten Schlusskurs entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Pacific Online-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Auch in Bezug auf die Diskussionen und Stimmungen in den sozialen Medien ergibt sich ein neutrales Bild. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als neutral eingestuft.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die Pacific Online-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Stimmung in den sozialen Medien.