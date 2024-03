Pacific Oil Co Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI für Gravity Cos auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,72 Punkte, was bedeutet, dass Gravity Cos derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,08 ebenfalls an, dass Gravity Cos weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Gravity Cos in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Meinung der Redaktion, dass die Aktie von Gravity Cos in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Aus charttechnischer Sicht ist Gravity Cos mit einem Kurs von 0,128 USD derzeit -1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +16,36 Prozent liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Gravity Cos festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Gravity Cos daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.